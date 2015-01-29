Опишите, что вы видите зимой из окна своего дома!!! на 29.01.15 задали! напишите пожалуйста! завтра уже сдавать!

Литература
Опишите, что вы видите зимой из окна своего дома!!! на 29.01.15 задали! напишите пожалуйста! завтра уже сдавать!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зимой, из окна своего дома я вижу заснеженные деревья, покрытые серебряным инеем. Вижу яркое солнышко, не такое конечно же как летом, но и этому зимой можно радоваться. Вижу как на деревьях сидят птицы, в небе ватные облака. Как катаются на коньках и с горки дети. Зима отличное время года!
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