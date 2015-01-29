Опишите, что вы видите зимой из окна своего дома!!! на 29.01.15 задали! напишите пожалуйста! завтра уже сдавать!

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Зимой, из окна своего дома я вижу заснеженные деревья, покрытые серебряным инеем. Вижу яркое солнышко, не такое конечно же как летом, но и этому зимой можно радоваться. Вижу как на деревьях сидят птицы, в небе ватные облака. Как катаются на коньках и с горки дети. Зима отличное время года!