Опишите пословицу. ОСТРЫЙ ЯЗЫК-ДАРОВАНИЕ, ДЛИННЫЙ ЯЗЫК-НАКАЗАНИЕ.

Русский язык
Опишите пословицу. ОСТРЫЙ ЯЗЫК-ДАРОВАНИЕ, ДЛИННЫЙ ЯЗЫК-НАКАЗАНИЕ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Острый язык - дарование, он помогает найти нужное слово в нужную минуту. Меткое слово всегда поможет. а длинный язык - наказание, человек не умеет хранить свои и чухие секреты, может сболтнуть лишнее, поставить себя в неловкое положение, подвести других людей излишней болтовней
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