Опишите пословицу. ОСТРЫЙ ЯЗЫК-ДАРОВАНИЕ, ДЛИННЫЙ ЯЗЫК-НАКАЗАНИЕ.

Гость: Гость:

Острый язык - дарование, он помогает найти нужное слово в нужную минуту. Меткое слово всегда поможет. а длинный язык - наказание, человек не умеет хранить свои и чухие секреты, может сболтнуть лишнее, поставить себя в неловкое положение, подвести других людей излишней болтовней