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Разберите слово гигантского по составу
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Разберите слово гигантского по составу
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Гигант-корень Ск-суффикс Ого-окончание
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