1)z(n)=e*x2 2)z(n)=cos 2x+3*x2+2 Найти производную сложной функции

Алгебра
1)z(n)=e*x2 2)z(n)=cos 2x+3*x2+2 Найти производную сложной функции
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