19 февраля 1861 года царем Александром II были подписаны документы крестьянской рефо??мы. Согласно манифесту крепостные крестьяне получали личную свободу, некоторые имущественные права, освобождение от телесных наказаний, но по...

История

19 февраля 1861 года царем Александром II были подписаны документы крестьянской рефо??мы. Согласно манифесту крепостные крестьяне получали личную свободу, некоторые имущественные права, освобождение от телесных наказаний, но полного равноправия крестьян с другими сословиями не произошло. По закону крестьянин получал надел земли. Крестьяне должны были внести выкуп за полученную землю. Выкупная сумма определялась путем "капитализации оброка" из шести процентов годовых. Суть ее заключалась в том, что ежегодно выплачиваемый крестьянином оброк в денежном выражении приравнивался к годовому доходу в размере 6% с капитала. Вычисление этого капитала и означало определение выкупной суммы, которую крестьянин должен был полностью и сразу уплатить помещику. До тех пор, пока крестьянин не внес выкупную сумму, он считался временнообязанным Вопросы: 1) Объясните, в чем состояло неравноправие крестьян с другими сословиями? 2) Получили ли крестьяне право свободного ухода из деревни? 3) Становилась ли земля собственностью крестьянина после выкупа им надела?

Автор: Гость