Площадь прямоугольника 72 см². Найди, чему равна площадь: а) ⅜ прямоугольника; б) 7/9 ??рямоугольника; в) 5/18 прямоугольника.

Математика
Площадь прямоугольника 72 см². Найди, чему равна площадь: а) ⅜ прямоугольника; б) 7/9 ??рямоугольника; в) 5/18 прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 72:8*3=27  б) 72:9*7=56 в) 72:18*5=20 все в сантиметрах квадратных
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