Точка c середина отрезка ab определите координату точки b если A(-2)B(1) A(-3/1)С(9/10)

Математика
Точка c середина отрезка ab определите координату точки b если A(-2)B(1) A(-3/1)С(9/10)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С=(А+В)/2 1)  С=(-2+1)/2= -3/2= = -1  1/2(минус одна целая 1/2)это середина АВ 2)С-середина АВ   А=-3/10     С=9/10 В/2=С-А/2 В=2*(С-А/2)=2*(9/10-(-3/20)=42/20=2 2/20=2  1/10
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