В этих словах нужно писать разделительный твёрдый знак?? По(?)ехать С(?)делал Раз(?)ыгрался С(?)ел
Русский язык
В этих словах нужно писать разделительный твёрдый знак?? По(?)ехать С(?)делал Раз(?)ыгрался С(?)ел
Ответ(ы):
Гость:
Поехать - не надо, если подъехать, то надо. Сделал, разыгрался, съел.
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