Разобрать по частям слова :вода, лесник, светло, ягодка, ветка, снежки

Гость: Гость:

1) вод - корень, а - окончание 2) лес - корень, н - суффикс, ик - суффикс, нулевое окончание 3) свет - корень, л - суффикс, о - окончание 4) ягод - корень, к - суффикс, а - окончание 5) вет - корень, к - суффикс, а - окончание 6) снеж - корень, к - суффикс, и - окончание