Разобрать по частям слова :вода, лесник, светло, ягодка, ветка, снежки
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Разобрать по частям слова :вода, лесник, светло, ягодка, ветка, снежки
Ответ(ы):
Гость:
1) вод - корень, а - окончание 2) лес - корень, н - суффикс, ик - суффикс, нулевое окончание 3) свет - корень, л - суффикс, о - окончание 4) ягод - корень, к - суффикс, а - окончание 5) вет - корень, к - суффикс, а - окончание 6) снеж - корень, к - суффикс, и - окончание
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