Итоги преобразования первой части 18 века

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Преобразования первой четверти XVIII в. не могли изменить и не изменили социально-экономической основы Русского государства. Но при всем том масштабы и результаты петровских преобразований были столь значительны, что о петровском времени можно говорить как о новом этапе в экономическом, политическом и культурном развитии Русского государства. В самом деле, такие события и явления в жизни страны, как победоносная Северная война, значительно расширившая международные связи России, создание регулярной армии и военно-морского флота, организация централизованного бюрократического государственного аппарата, начало широкого развития крупных мануфактур, серьезные сдвиги в области культуры, открывали новую страницу в истории Русского самодержавно-крепостнического государства, вели к укреплению абсолютизма в России. Перенесение столицы государства на берега Невы было такой же реформой, как и все другие реформы петровского времени, сливаясь с ними в единое целое. Перенесение столицы именно в Петербург, означало превращение страны в морскую державу. Для достижения этого эффективным средством казалась не просто, постройка на Балтийском море военно-морского порта, но и превращение его в столицу. Так заранее определялось местоположение новой столицы — она должна была быть расположена у моря. Через Ладожское озеро, Неву и Финский залив шел старый торговый путь из Русского государства в Западную Европу. Путь этот был хорошо знаком русским людям. Петр, перенося столицу к устью Невы, остановил свой выбор на месте, являвшемся в течение столетий важным экономическим и стратегическим районом Русского государства. Перенесение столицы на берега Невы позволило более удачно разрешить задачу укрепления авторитета России в Европе. Возникновение новой столицы у моря делало более легким общение всей страны с европейскими государствами, а ее правительство получало возможность быстрее и решительнее воздействовать на ход дел в Европе. Петербург с первых же лет своего существования стал военное морским портом. Балтийский флот всегда мог явиться и в действительности являлся веским аргументом в пользу решения некоторых международных вопросов в желательном для России духе. Значение Петербурга как военно-морского порта и его командное положение в восточной части Балтийского моря было полностью оценено современниками. В «Истории императора Петра Великого», приписываемой Феофану Прокоповичу, автор предложил назвать Финский залив Петербургским морем. Он писал, что Котлин расположен «на море Петербургском (так бо уже Финляндскому заливу нарицатися достоит).