4. Прочтите отрывок исторического текста и назовите войну, о которой в нем говорит??я. Чем закончилось для России участие в этой войне? «…Несчастья преследовали в этой войне Россию, лучшие наши полководцы на суше и на море пог...

История

4. Прочтите отрывок исторического текста и назовите войну, о которой в нем говорит??я. Чем закончилось для России участие в этой войне? «…Несчастья преследовали в этой войне Россию, лучшие наши полководцы на суше и на море погибли в начале военных действий; так, еще в апреле погиб смелый адмирал Макаров, краса и гордость русского флота… был убит генерал Кондратенко, мужество и распорядительность которого больше всего поддерживали крепость».

Автор: Гость