4. Прочтите отрывок исторического текста и назовите войну, о которой в нем говорит??я. Чем закончилось для России участие в этой войне? «…Несчастья преследовали в этой войне Россию, лучшие наши полководцы на суше и на море пог...

История
4. Прочтите отрывок исторического текста и назовите войну, о которой в нем говорит??я. Чем закончилось для России участие в этой войне? «…Несчастья преследовали в этой войне Россию, лучшие наши полководцы на суше и на море погибли в начале военных действий; так, еще в апреле погиб смелый адмирал Макаров, краса и гордость русского флота… был убит генерал Кондратенко, мужество и распорядительность которого больше всего поддерживали крепость».
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Кезектес салалас құрмалас сөйлемге мысал
Ответить
Математика
Решите 4 3/5:5/23 Решите пожалуйста
Ответить
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО!!! Напишите сочинение описание про зиму. Заранее спасибо!
Ответить
Математика
В треугольнике АВС угол А равен 24, внешний угол при вершине В равен 123. найдите градусную меру угла С
Ответить
География
Экологические проблемы АЭС
Ответить