Помогите пожалуйста решить задачу :) Коммерческая фирма для формирования подарк??в сотрудникам приобрела конфеты двух сортов на общую сумму 6570 р. Из них 40 кг конфет - по цене 96 р., а остальные конфеты - по цене 78 р. Скол...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу :) Коммерческая фирма для формирования подарк??в сотрудникам приобрела конфеты двух сортов на общую сумму 6570 р. Из них 40 кг конфет - по цене 96 р., а остальные конфеты - по цене 78 р. Сколько было куплено более дешёвых конфет? решите задачу с пояснением !
Ответ(ы):
Гость:
1) 40•96=3840(руб)заплатили за конфеты по96руб 2)6570-3840=2730(руб) заплатили за более дешевые конфеты 3)2730:78=35(кг) купили более дешёвых конфет
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