Помогите пожалуйста решить задачу :) Коммерческая фирма для формирования подарк??в сотрудникам приобрела конфеты двух сортов на общую сумму 6570 р. Из них 40 кг конфет - по цене 96 р., а остальные конфеты - по цене 78 р. Скол...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу :) Коммерческая фирма для формирования подарк??в сотрудникам приобрела конфеты двух сортов на общую сумму 6570 р. Из них 40 кг конфет - по цене 96 р., а остальные конфеты - по цене 78 р. Сколько было куплено более дешёвых конфет? решите задачу с пояснением !

Автор: Гость