Растения выделяют кислород.какое это имеет значение для живых организмов?
Биология
Растения выделяют кислород.какое это имеет значение для живых организмов?
Ответ(ы):
Гость:
Кислород,который выделяют растения,очень важен для живых организмов.Без кислорода мы бы не могли бы существовать.Кислород-основа жизни на земле.
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