Из листа стёкла шириной 65 см и длиной 75 см нужно вырезать прямоугольный кусок размерами 52 см и 37 см.

Математика

Из листа стёкла шириной 65 см и длиной 75 см нужно вырезать прямоугольный кусок размерами 52 см и 37 см.

Автор: Гость