Из листа стёкла шириной 65 см и длиной 75 см нужно вырезать прямоугольный кусок размерами 52 см и 37 см.

Математика
Из листа стёкла шириной 65 см и длиной 75 см нужно вырезать прямоугольный кусок размерами 52 см и 37 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
65*75=4875(см.кв)-площадь листа37*52=1924(см.кв)-площадь куска4875-1924=2951(см.кв)-площадь частиОтвет:2951

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