Пожалуйста сделайте рассказ по теме грибы 5класс заранее спасибо!!!

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Рассказ на тему грибы: у грибов есть плодовое тело. В него входит шляпка и ножка. Само тело гриба состоит из тонких белых нитей,образующих грибницу, или мицелий.Присмотревшись под шляпку гриба, вы увидите, что у одних грибов нижний слой шляпки состоит из трубочек,это означает что гриб трубчатый. А у других из пластинок.Значит гриб пластинчатый. Существуют съедобные и ядовитые грибы. съедобные-белый гриб,маслята,опята,подосиновик,подберёзовик. ядовитые- мухомор,ложные опята, бледные поганки. До сих пор учёные точно не определили, к какой форме жизни относятся грибы- некоторые говорят,что к животным, некоторые, что к растениям. А может грибы это особый раздел природы. .