Опишите размножение кукушкина льна

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Кукушкин лен является раздельнополым растением Оплодотворение связано с водой,с током воды сперматозойды с мужской особи находят яйцеклетки,которые располагаются на женском гаметофите.происходит оплодотворение.На женском гаметофите вырастает спорофит(коробочка с крышечкой).Споры созревают,коробочка открывается и споры высыпаются.Из споры вырастает протонема,а из протонемы вырастает взрослый гаметофит