Опишите размножение кукушкина льна
Биология
Опишите размножение кукушкина льна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кукушкин лен является раздельнополым растением Оплодотворение связано с водой,с током воды сперматозойды с мужской особи находят яйцеклетки,которые располагаются на женском гаметофите.происходит оплодотворение.На женском гаметофите вырастает спорофит(коробочка с крышечкой).Споры созревают,коробочка открывается и споры высыпаются.Из споры вырастает протонема,а из протонемы вырастает взрослый гаметофит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Точки M и K делят отрезок AB на три части:AM,MK и KB.найдите длину отрезка AB , если AM=3 см 5 ??м ,отрезок MK на 13 мм длиннее отрезка AM , а отре...
Русский язык
1. Спишите, вставьте пропущенные буквы, объясните графически выбор гласной в корне. 2. Перечислите корни, в которых происходит чередование а/о, е/и...
Химия
Завершите схемы и отметье уравнения реакций в которых образуются соли двухвалентного железа 1.Fe+HNO3(конц) 2.Fe+HCl(конц) 3.Fe+H2SO4(разб) 4.F...
Биология