Опишите Тараса Бульбу

Гость: Гость:

Это был один из числа коренных, старых полковников — мудрый и опытный предводитель казацкого войска. «Все давало ему перевес перед другими, — пишет Гоголь, — и преклонные лета, и опытность, и уменье двигать своим войском, и сильнейшая ненависть к врагам...» Бывалые казаки, признавая за ним первенство, выбрали Тараса Бульбу наказным атаманом, потому что не было из них никого «равного ему в доблести».