Опишите Тараса Бульбу
Литература
Опишите Тараса Бульбу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это был один из числа коренных, старых полковников — мудрый и опытный предводитель казацкого войска. «Все давало ему перевес перед другими, — пишет Гоголь, — и преклонные лета, и опытность, и уменье двигать своим войском, и сильнейшая ненависть к врагам...» Бывалые казаки, признавая за ним первенство, выбрали Тараса Бульбу наказным атаманом, потому что не было из них никого «равного ему в доблести».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
ПОМОГИТЕ ПРОШУ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!! умножение 9 * 4 1/6=, 3 17/21* 3 1/8=, 16 2/3* 1 1/5=, 5 2/5* 3 1/3=, 1 2/7* 1 1/4=, 33 1/3*1 1/5=, 2 ...
Математика
С овощной базы за три дня отгрузили 3330 кг капусты. Во второй день отгрузили три пятых количества капусты , которое отгрузили в первый день , а в ...
Английский язык