С овощной базы за три дня отгрузили 3330 кг капусты. Во второй день отгрузили три пятых количества капусты , которое отгрузили в первый день , а в третий - на 580 больше чем во второй.Сколько кг капусты отгружали каждый день?С ...
Математика
С овощной базы за три дня отгрузили 3330 кг капусты. Во второй день отгрузили три пятых количества капусты , которое отгрузили в первый день , а в третий - на 580 больше чем во второй.Сколько кг капусты отгружали каждый день?С краткой записью. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х кг - отгрузили в первый день 3/5х кг - отгрузили во второй день 3/5х+580кг - отгрузили в третий день 3330кг - отгрузили за три дня 1)х+3/5х+3/5х+580=3330 х+0.6х+0.6х+580=3330 2.2х+580=3330 2.2х=3330-580 2.2х=2750 х=2750/2.2 х=1250(кг) - отгрузили в 1 день 2)3/5*1250=3*1250/5=3*250/1=750(кг) - отгрузили во 2 день 3)750+580=1330(кг) - отгрузили в 3 день Ответ.1250кг, 750кг, 1330кг
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