С овощной базы за три дня отгрузили 3330 кг капусты. Во второй день отгрузили три пятых количества капусты , которое отгрузили в первый день , а в третий - на 580 больше чем во второй.Сколько кг капусты отгружали каждый день?С ...

Математика

С овощной базы за три дня отгрузили 3330 кг капусты. Во второй день отгрузили три пятых количества капусты , которое отгрузили в первый день , а в третий - на 580 больше чем во второй.Сколько кг капусты отгружали каждый день?С краткой записью. Заранее спасибо!

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