значание слово:баярское,землевлодение,баярин,вотчина,закупы,рядовича,холоп,челе??ь,огнищанин,тиуны и ключники,отроки,гриди,вече,тысяцкий,гость,рубаха,порты,кожухи,лапки,корзно,скаморохи
История
значание слово:баярское,землевлодение,баярин,вотчина,закупы,рядовича,холоп,челе??ь,огнищанин,тиуны и ключники,отроки,гриди,вече,тысяцкий,гость,рубаха,порты,кожухи,лапки,корзно,скаморохи
Ответ(ы) на вопрос:
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Вотчина — термин древнерусского гражданского права, для обозначения земельного имущества с правами полной частной собственности на него Рядович - Зависимый человек, заключивший договор с феодалом для поддержания своего хозяйства Закуп - наемный рабочий за денежное жалованье. Землевладение-порядок, условия и формы владения и пользования землей, установленные обычаем или законом. Боярин- в узком смысле высший слой феодального общества в X — XVII веках в Болгарии, Древнерусском государстве, Галицко-Волынском государстве, Великом княжестве Московском. За́купы — категория зависимого населения на Руси. В Древнерусском государстве свободные смерды, заключившие с феодалом особый договор (ряд), становились рядовичами, которые делились на вдачей и закупов. Холоп Человек, находящийся в зависимости, близкий к рабству; в крепостнической России: крепостной крестьянин, слуга . Челядь - При крепостном праве: дворовые слуги помещика. Тиун - Название некоторых должностных лиц . огнищанин-хозяин подсеки (огнища) в Новгородской земле, средний и мелкий землевладелец, “княжеский муж”. В XII—XIII вв. огнищане были влиятельной группой новгородцев. Представитель высшего слоя русского феодального общества в ранний период его развития (до 12 в.) , старший дружинник, ближайший советник князя.
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