От одной пристани В одном направлении одновременно отошли два катера. Скорость одного из них была равна 26 километров в час, а второго 34 километров в час Какое расстояние будет между ними через 6 часов после начала движения?

Математика

От одной пристани В одном направлении одновременно отошли два катера. Скорость одного из них была равна 26 километров в час, а второго 34 километров в час Какое расстояние будет между ними через 6 часов после начала движения?

Автор: Гость