От одной пристани В одном направлении одновременно отошли два катера. Скорость одного из них была равна 26 километров в час, а второго 34 километров в час Какое расстояние будет между ними через 6 часов после начала движения?
Математика
От одной пристани В одном направлении одновременно отошли два катера. Скорость одного из них была равна 26 километров в час, а второго 34 километров в час Какое расстояние будет между ними через 6 часов после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала узнаем скорость отдаления катеров 34-26= 8 км в час- скорость отдаления далее 8 умножим на 6, чтобы узнать расстояние. Получим 48км. Ответ 48 км
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