Составить таблицу "особенности моциально-экономического и политического развития колониальных и зависимых стран
История
Составить таблицу "особенности моциально-экономического и политического развития колониальных и зависимых стран
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колониальная система — всемирная система политико экономического управления политически самостоятельными и суверенными государствами ( метрополиями) зависимых стран и территорий ( колоний) . что-то типа того=)
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