Пж пж пж пж пж пж помогите 185

Русский язык
Пж пж пж пж пж пж помогите 185
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Гость:
ВыстАвке,побЕдителей,цвЕтоводы,радосТные,чудесными,ожИвленная,Развиваются,знамена,развиваются
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