Составить предложения. в,живут,лесу,звери, разные. Рыжие, лисицы, за, гоняются, зайцами. Пушистые, прыгают, белки, деревьях, на. Зайцы, лисиц, боятся.Ежи, страха, без, ходят. Они, колючие.
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Составить предложения. в,живут,лесу,звери, разные. Рыжие, лисицы, за, гоняются, зайцами. Пушистые, прыгают, белки, деревьях, на. Зайцы, лисиц, боятся.Ежи, страха, без, ходят. Они, колючие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу живут разные звери. Рыжие лисицы гоняются за зайцами. Пушистые белки прыгают на деревьях. Зайцы боятся лисиц. Ежи ходят без страха. Они колючие.
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