Подготовить реферат на тему Анализ сказки Кошка и мышь

Гость: Гость:

Кошка и мышка.Жила в доме мышка,на неё охотилась кошка.Мышка воровала еду,а кошка воровку поймать не могла.Один раз мышка выпила у кошки молоко,когда та спала.От ярости кошка махнула блюдце на мышку,но поймать не успела.Мышка спряталась в норке,а кошка не оттходила от неё всю ночь.Ночью кошке явился Господь Кот и сказал"Пожалей мышку,будь милостлив к братьям меньшим!".Кот проснулся в недоумении,очень хотелось спать,он превернулся на бок.Опять Господь явился к коту "Ты слышал меня?Помоги достать еду и ты поймёшь,что ошибался!".Кот ёрзал на ковре,ему было не удобно и он мечтал о новом жидище.Утром проснувшись он положил к норке сыр и посмотрел на небо.Мышка окуратно вышла и схватила сыр,но увидев добрые глаза кота она решилась и подошла к нему."Я давно хотела тебе дать вот это...." и протянула покрывальце тёплое-тёплое.Кот стоял и думал о сне...."Спасибо,я....."..."Нет"-ответила мышка-"Ты этого заслужил" и обняла котика....."Спасибо,Господ"-прошептал кот и с этой минуты они стали друзьями....Заботьтесь о братьях меньших,он может оказаться добрым,а совсем не хитрым.Жизнь может приготовить тебе подарок.