Переведите на казахский 20 балов. Я учусь в гимназии. У нас большая школа. Еще там у??ат играть на инструментах. Я играю на домбре. Наши учителя самые лучшие. Наш классный руководитель ведет математику. А мой любимый урок физку...

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Переведите на казахский 20 балов. Я учусь в гимназии. У нас большая школа. Еще там у??ат играть на инструментах. Я играю на домбре. Наши учителя самые лучшие. Наш классный руководитель ведет математику. А мой любимый урок физкультура.

Автор: Гость