Переведите на казахский 20 балов. Я учусь в гимназии. У нас большая школа. Еще там у??ат играть на инструментах. Я играю на домбре. Наши учителя самые лучшие. Наш классный руководитель ведет математику. А мой любимый урок физку...
Қазақ тiлi
Переведите на казахский 20 балов. Я учусь в гимназии. У нас большая школа. Еще там у??ат играть на инструментах. Я играю на домбре. Наши учителя самые лучшие. Наш классный руководитель ведет математику. А мой любимый урок физкультура.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен гимназияда оқимын. Біздің мектебіміз үлкен. Онда тағы аспаптарда ойнауды үйретеді. Мен домбырада ойнаймын. Біздің оқытушылар ең үздіктер. Біздің сынып жетекшіміз математиканы жүргізеді. Ал менің сүйікті пәнім денешынықтыру.
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