Помогите пожалуйста решить уравнения всё по порядку пожалуйста

Гость: Гость:

1. убираем скобки x+5 5/9 - 2 11/18 = 9 5/12 2. переносим из левой части в правую x=9 5/12 + 2 11/18 - 5 5/9 3. переводим целую часть и приводим к общему знаменателю x = 113/12 + 47/18 - 50/9 ; x = 339/36 + 94/36 - 200/36 4. вычитаем и получаем ответ x = 233/36 или же x = 6 17/36