Помогите пожалуйста решить уравнения всё по порядку пожалуйста

Математика
Помогите пожалуйста решить уравнения всё по порядку пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. убираем скобки  x+5 5/9 - 2 11/18 = 9 5/12 2. переносим из левой части в правую x=9 5/12 + 2 11/18 - 5 5/9 3. переводим целую часть и приводим к общему знаменателю x = 113/12 + 47/18 - 50/9 ; x = 339/36 + 94/36 - 200/36 4. вычитаем и получаем ответ x = 233/36 или же x = 6 17/36
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