Нужна ваша помощь! Определите заряд ядра в атомах следующих элементов: а) азота N; б) неона Ne; в) магния Mg; г) серы S. (С решением пожалуйста)

Химия

Нужна ваша помощь! Определите заряд ядра в атомах следующих элементов: а) азота N; б) неона Ne; в) магния Mg; г) серы S. (С решением пожалуйста)

Автор: Гость