Ребят, помогите пожалуйста решить задачу по физике: Лифт опускается с ускорением 2м/с в квадрате . В лифте на пружине жесткостью 560 H/м висит груз с массой 0.7 кг. Какова сила упругости пружины? На сколько сантиметров удлинил...

Физика

Ребят, помогите пожалуйста решить задачу по физике: Лифт опускается с ускорением 2м/с в квадрате . В лифте на пружине жесткостью 560 H/м висит груз с массой 0.7 кг. Какова сила упругости пружины? На сколько сантиметров удлинилась пружина?

Автор: Гость