Ребят, помогите пожалуйста решить задачу по физике: Лифт опускается с ускорением 2м/с в квадрате . В лифте на пружине жесткостью 560 H/м висит груз с массой 0.7 кг. Какова сила упругости пружины? На сколько сантиметров удлинил...
Физика
Ребят, помогите пожалуйста решить задачу по физике: Лифт опускается с ускорением 2м/с в квадрате . В лифте на пружине жесткостью 560 H/м висит груз с массой 0.7 кг. Какова сила упругости пружины? На сколько сантиметров удлинилась пружина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=m*g-m*a=m*(g-a)=0,7*(10-2)=5,6 H x=F/m=5,6/560=0,01 Н/м
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