Запиши все числа от 24 до 42. подчеркни те,которые делятся на 6 без остаток
Математика
Запиши все числа от 24 до 42. подчеркни те,которые делятся на 6 без остаток
Ответ(ы) на вопрос:
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 делятся 30 36
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