На тело действует сила тяжести 30 H (ньютон).Найти массу тела (полное решение
Физика
На тело действует сила тяжести 30 H (ньютон).Найти массу тела (полное решение
Ответ(ы) на вопрос:
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F=mg m=F:g m=30H:10H/kg=3kg)
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