В первой связке на 56 шаров больше, чем чем во второй. Сколько шаров в каждой связке, если во второй связке в 5 раз меньше шаров, чем в первой?
Математика
В первой связке на 56 шаров больше, чем чем во второй. Сколько шаров в каждой связке, если во второй связке в 5 раз меньше шаров, чем в первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
согласно этим данным можно составить уравнение: 5х=х+56 переносим значения с х в правую часть, а числа в левую: 5х-х=56 х=56:4 х=14 (ш.) — во II связке. х+56=14+56=70 (ш.) — в I связке или 5·14=70 (ш.) Ответ: в первой связке 70 шаров, а во второй — 14. 2 связка — х шаров 1 связка 5х шаров 5х-х=56 4х=56 х=56:4 х=14 шаров во 2 связке 14*5=70 шаров — в 1 связке
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