В первой связке на 56 шаров больше, чем чем во второй. Сколько шаров в каждой связке, если во второй связке в 5 раз меньше шаров, чем в первой?

Математика

В первой связке на 56 шаров больше, чем чем во второй. Сколько шаров в каждой связке, если во второй связке в 5 раз меньше шаров, чем в первой?

Автор: Гость