Найдите значения выражений: 32х+32у, если х=4,у=26
Математика
Найдите значения выражений: 32х+32у, если х=4,у=26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32x+32y=32*(x+y) если x=4, y=26 32*(x+y)=32*(4+26)=32*30=960 Ответ: 960
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