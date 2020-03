ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ ПОЖАЛУЙСТА Put the verbs in brackets in the correect form 1)If he (break) the window,he (pay) for a new one 2)If it (not/be) cold,they (not/lit) the fire 3)If she (study) more,she (be) a better student...

Английский язык

ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ ПОЖАЛУЙСТА Put the verbs in brackets in the correect form 1)If he (break) the window,he (pay) for a new one 2)If it (not/be) cold,they (not/lit) the fire 3)If she (study) more,she (be) a better student 4)They (see) a lot of museums, when they (visit) Lodon 5)I (learn) French as soon as I (go) to France 6)We (have) a party if Alan (pass) his driving test 7)Those plants (not/grow) if you (not/water) them

