Пж пжпдпжпжажпжпжж 185

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Пж пжпдпжпжажпжпжж 185
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На замечательной выставке цветов (Предл. п), любоваться астрами, гергинами, хризантемами ( тв. п), поздравлять победителей (род. п), юные цветоводы (им.п), всюду радостные лица ( им.п), с чудесными песнями (тв.п) оживлённая беседа (им.п), слышатся везде.  Развеваются знамена (им.п). Дети (им.п) растут и развиваются. 
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