Пж пжпдпжпжажпжпжж 185

Гость: Гость:

На замечательной выставке цветов (Предл. п), любоваться астрами, гергинами, хризантемами ( тв. п), поздравлять победителей (род. п), юные цветоводы (им.п), всюду радостные лица ( им.п), с чудесными песнями (тв.п) оживлённая беседа (им.п), слышатся везде. Развеваются знамена (им.п). Дети (им.п) растут и развиваются.