Характеристики джона силвера

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СИЛЬВЕР (англ. Silver) — центральный персонаж приключенческого романа «Остров сокровищ» (1883) Р.Л. Стивенсона, поэта, драматурга, эссеиста, основоположника неоромантизма в английской литературе. Англия столь славна историческими пиратами, что еще один, литературный, не должен был бы привлекать к себе внимание, тем более на протяжении столь долгого времени. Феномен одноногого повара-пирата Джона Сильве-ра, перед которым остальные персонажи явно тускнеют или запоминаются только в связи с ним (например, юный Джим Гокинс), связан с великолепным талантом убеждать, присущим Стивенсону. Осуществляя самые невероятные и нелогичные повороты сюжета, заведомо предупреждая о последствиях, то есть лишая свое повествование элемента неожиданности, он тем не менее удерживает внимание читателя, создавая эффект достоверности. Главным образом это происходит потому, что С.— герой на редкость сильного отрицательного обаяния. Подлый, жестокий, но вместе с тем умный и способный на нормальные человеческие чувства и привязанности, он не похож на своих предшественников, которые представляли собой или совершенно отрицательный, или возвышенно романтический тип. С. на первый взгляд более или менее похож на любого добропорядочного англичанина, разве что от него исходит необычайная сила, пугающая и привлекающая не только Джима Гокинса, но, уже больше ста лет, всех юных читателей «Острова сокровищ». Стивенсона занимала психологическая загадка привлекательности порока, смещающая не только викторианские понятия добродетели. Образ пирата С.— едва ли не первая попытка решить ее или хотя бы приблизиться к ее решению, не прибегая к романтической загадочности, столь любимой предшественниками Стивенсона в литературе.