Пожалуйста решите пример (-6 1\3+4 2\3)-(7,6-12,4)=
Алгебра
Пожалуйста решите пример (-6 1\3+4 2\3)-(7,6-12,4)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ :. -12.77 вот вроде правильно
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