Помогите перевести на руский Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, ??інез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де - ақымақшылық.

Қазақ тiлi
Помогите перевести на руский Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, ??інез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де - ақымақшылық.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собственно человек за человека, разум, наука, честь , такое поведение предмет обороны. Кроме того все получилось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значения выражений: 32х+32у, если х=4,у=26
Ответить
Русский язык
Характеристики джона силвера
Ответить
Алгебра
Пожалуйста решите пример (-6 1\3+4 2\3)-(7,6-12,4)=
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ ПОЖАЛУЙСТА Put the verbs in brackets in the correect form 1)If he (break) the window,he (pay) for a new one 2)If it (no...
Ответить
История
Есть ли связь между агрессивной внешней политикой и особенностями экономическог?? развития этой страны?
Ответить