Помогите перевести на руский Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, ??інез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де - ақымақшылық.
Қазақ тiлi
Помогите перевести на руский Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, ??інез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де - ақымақшылық.
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Гость:
Собственно человек за человека, разум, наука, честь , такое поведение предмет обороны. Кроме того все получилось
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