Два бруска массами 2 кг и 1 кг связаны невесомой и нерастяжимой нитью, оба бруска лежат на гладком столе. К большему бруску приложили горизонтальную силу. Сила натяжения нити 0,6 Н. Чему равно ускорение брусков? Чему равна сила...

Физика
Два бруска массами 2 кг и 1 кг связаны невесомой и нерастяжимой нитью, оба бруска лежат на гладком столе. К большему бруску приложили горизонтальную силу. Сила натяжения нити 0,6 Н. Чему равно ускорение брусков? Чему равна сила, приложенная к бруску?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=2 кг m2=1 кг  F2=0.6 H F-?            F=(m1+m2)a   a=F2/m2      F=(m1+m2)*F2/m2 F=(2+1)*0.6/1=1.8 H
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