Два бруска массами 2 кг и 1 кг связаны невесомой и нерастяжимой нитью, оба бруска лежат на гладком столе. К большему бруску приложили горизонтальную силу. Сила натяжения нити 0,6 Н. Чему равно ускорение брусков? Чему равна сила...

Физика

Два бруска массами 2 кг и 1 кг связаны невесомой и нерастяжимой нитью, оба бруска лежат на гладком столе. К большему бруску приложили горизонтальную силу. Сила натяжения нити 0,6 Н. Чему равно ускорение брусков? Чему равна сила, приложенная к бруску?

Автор: Гость