Почему в районе Экватора всегда тепла, но каждый день идут дожди?
География
Почему в районе Экватора всегда тепла, но каждый день идут дожди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за высоких температур. Вода испаряется, а когда уже "нет места", выпадает ливневым дождём.
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