Впишите в предложение подходящие слова слова по смыслу трусит, косит,косит, труси?? _________________косец, А зайчишка______________. ____________________трусишка, А ослик_________________

Русский язык

Впишите в предложение подходящие слова слова по смыслу трусит, косит,косит, труси?? _________________косец, А зайчишка______________. ____________________трусишка, А ослик_________________

Автор: Гость