Впишите в предложение подходящие слова слова по смыслу трусит, косит,косит, труси?? _________________косец, А зайчишка______________. ____________________трусишка, А ослик_________________

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Впишите в предложение подходящие слова слова по смыслу трусит, косит,косит, труси?? _________________косец, А зайчишка______________. ____________________трусишка, А ослик_________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косит косец, а зайчишка косит, трусит тусишка, а ослик трусит
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