Впишите в предложение подходящие слова слова по смыслу трусит, косит,косит, труси?? _________________косец, А зайчишка______________. ____________________трусишка, А ослик_________________
Русский язык
Впишите в предложение подходящие слова слова по смыслу трусит, косит,косит, труси?? _________________косец, А зайчишка______________. ____________________трусишка, А ослик_________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косит косец, а зайчишка косит, трусит тусишка, а ослик трусит
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