Придумайте и запишите лозунги-призывы, которые можно было бы разместить в нашей ш??оле или на улицах города (форму слов можно менять). Охарактеризуйте свои предложения по цели высказывания. Словарный материал для составления п...
Русский язык
Придумайте и запишите лозунги-призывы, которые можно было бы разместить в нашей ш??оле или на улицах города (форму слов можно менять). Охарактеризуйте свои предложения по цели высказывания. Словарный материал для составления предложений: Да здравствует, славься, готовьтесь, будьте, пусть расцветает, любИте. помогите срочно плиз 20 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Искусный(искусен) мастер изготовил эти украшения. Искусственный(словарное) разум - это дело недалекого будущего. 2)Косный(словарное) в своих оценках, он не мог воспринимать нововведения. Костный(кость) мозг является главным органом кроветворения. 3) Праздничный стол ломился от всевозможных яств(словарное). В тишине явственно(явь) прозвучал тихий шепот. 4) Рабочие нашего цеха шефствуют (шеф)над детским интернатом. Колонна демонстрантов шествовала(шествие, шест)) по центральному проспекту. 5)Известная актриса блеснула(блеск)на презентации фильма. Снег блестел(блеск) под скупым декабрьским солнцем. 6)Склянка(словарное) - это небольшой стеклянный сосуд с горлышком. Небольшие статуэтки животных были изготовлены из стекла.(из стёкол) 7Ровесник (ровня)века - он прожил бурную жизнь. Мои сверстники(верста, вёрсты) добились многого в жизни.
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