Годы жизни Александра Николаевича Верстовского
Музыка
Годы жизни Александра Николаевича Верстовского
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Гость:
ВЕРСТОВСКИЙ Александр Николаевич (1799–1862), русский композитор, детство и юность которого, первые композиторские и исполнительские шаги связаны с Уфой.
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