Вычислите ( 1,72 · 6,3 + 8,2 ) : 5,42 – ( 0,16 ) 3
Алгебра
Вычислите ( 1,72 · 6,3 + 8,2 ) : 5,42 – ( 0,16 ) 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,03217712. Вот такой вот странный ответ. Видимо, ты неправильно написал
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