РЕБЯТА!!! Помогите! 4 класс светская этика. Вопрос : Найдите интересные сведения об ??ТИКЕТЕ! Помоги!
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РЕБЯТА!!! Помогите! 4 класс светская этика. Вопрос : Найдите интересные сведения об ??ТИКЕТЕ! Помоги!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭТИКЕТ-- правило поведения себя в общественом месте а это поведения себя: в школе,за столом,в гостях,дома и т.д..
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