Выполни действия: 4374:(18*81)+3680:(23*32)
Математика
Выполни действия: 4374:(18*81)+3680:(23*32)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81*18= 1458 23*32=736 4374:1458=3 3680:736=5 3+5=8 ответ:8
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