Перевод текста Johns travels

Гость: Гость:

Я ездил в Индию в прошлого Сентябре.Я как-то попался на то автобус, пытаясь добраться из Дели в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал.Я оказался в небольшой деревне. "Следующий автобус обратно в Дели" сказал мне водитель автобуса.Только тогда,мужчина проходил мимо с волов. Водитель автобуса остановил его. Потом я узнал что это,я сидел в виршине каких-то мешков на тележке,и потом мы уехали обратно в город. Большую часть пути шел дождь и комары жжужат вокруг меня и кусают. Санджит говорил только на Хиндиском языке,но он улыбался и смеялся всю дорогу,и он даже поделился своим обедом со мной.Нам понадобилось 4 часа что бы добраться до Дели.Несмотря на дождь и комаров было очень весело