Помогите за 20 баллов

Алгебра
Помогите за 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем через уравнения окружностей.
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