Определи части речи в словах поднимается маленькое передача чует жидкость сладкая озорство гуашь

Русский язык
Определи части речи в словах поднимается маленькое передача чует жидкость сладкая озорство гуашь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поднимается-глагол маленькое-прилагательно пепедача-существительное чует-глагол жидкость-существ. сладкая-прилагательн. озорство-существительное гуашь-существ.
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