Определи части речи в словах поднимается маленькое передача чует жидкость сладкая озорство гуашь
Русский язык
Определи части речи в словах поднимается маленькое передача чует жидкость сладкая озорство гуашь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поднимается-глагол маленькое-прилагательно пепедача-существительное чует-глагол жидкость-существ. сладкая-прилагательн. озорство-существительное гуашь-существ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевидите пожалуйста очень надо "Розу щетают как королева цветов. они бывают ра??ных видов: алые, белые, розовые и т.д. Отличительной чертой р...
Математика
Математика
Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 километров в час Какое расстояние он про??дет за 4 час. 1) сделай к задаче чертёж и реши её
Русский язык