Определи длину столовых приборов
Математика
Определи длину столовых приборов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приборы настоящие? если настоящие то вилка-19 см нож смотря какой бывает 22 бывает 30 ложка стандартная 20 см
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