Помогите решить задачу пожалуйста. Из двух городов друг другу вышли 2 пешехода и ??стретились через "а" часов.Найдите расстояние между городами , если скорость одного пешехода V км\ч , а скорость другого U км\ч .Вычислить , ес...

Алгебра
Помогите решить задачу пожалуйста. Из двух городов друг другу вышли 2 пешехода и ??стретились через "а" часов.Найдите расстояние между городами , если скорость одного пешехода V км\ч , а скорость другого U км\ч .Вычислить , если а=3, v=5, U=4
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Гость:
(U+V)*a (5+4)*3=15+12=27
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